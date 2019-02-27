الاحتلال الإسرائيلي يعتقل محافظ القدس و21 فلسطينيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظ القدس عدنان غيث و21 فلسطينياً آخرين في المدينة المحتلة، منذ مساء الثلاثاء وحتى فجر الأربعاء.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود، إن "قوات الاحتلال وعناصر من مخابراتها اقتحمت منزل المحافظ غيث واعتقلته، واقتادته إلى مركز للشرطة". فيما لم توضح الشرطة الإسرائيلية سبب هذا الاعتقال.

ولفت محمود إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أيضا المحامي المختص بقضايا القدس، مدحت ديبه، والذي يدافع عن المعتقلين الفلسطينيين من سكان القدس أمام محاكم الاحتلال.

وأضاف أن شرطة الاحتلال نفذت حملة اعتقالات في بلدة العيساوية بمدينة القدس طالت 20 فلسطينيا بعد اشتباكات عنيفة، خلال الأسابيع الأخيرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي نفذت في الأيام الأخيرة العديد من حملات الاعتقال في القدس على خافية التوتر في المسجد الأقصى.

وندد اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، "بحملة الاعتقالات المجنونة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين منذ عدة أيام، والتي طالت عشرات الشبان والأطفال وموظفين في وزارة الأوقاف وكذلك اعتقال المحافظ عدنان غيث".





وأضاف أبو بكر لـ"العين الإخبارية" أن الاحتلال يستهدف الوجود الفلسطيني بالقدس بشرا وحجرا، ويشن هجمة مسعورة تجاه أهالي المدينة المقدسة.

من جانبها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عضو الكنيست من حزب (الليكود) الحاخام يهودا غليك اقتحم المسجد الأقصى اليوم برفقة مجموعة من المستوطنين.

واقتحم غليك المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة، في حراسة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بعد يوم واحد من اقتحام مماثل نفذه وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل، أمس الثلاثاء.





وأفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عن الشيخ عبدالعظيم سلهب رئيس المجلس الأعلى للأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، بعد أن اعتقلته من منزله في مدينة القدس المحتلة.

طالب الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومحيطه، محذرًا من تزايدها خلال الفترة المقبلة.