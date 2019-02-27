بيان روسي سوري مشترك يدعو القوات الأمريكية إلى الرحيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت روسيا وسوريا، الأربعاء، بيانًا مشتركًا يدعو القوات الأمريكية الموجودة في الأراضي السورية إلى الرحيل.



وقالت موسكو ودمشق، في بيانهما المشترك، إنهما يدعوان القوات الأمريكية إلى السماح بمغادرة اللاجئين في مخيم بمنطقة الركبان جنوب شرق سوريا.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أكدت أن واشنطن تعمل على خلق منطقة آمنة داخل سوريا، وستشرف عليها لضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي على الأرض.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أن "الانسحاب من سوريا قد يستغرق شهورا حسب التنسيق الأمني"، موضحاً أن "الولايات المتحدة ستدمر الأسلحة الأمريكية الثقيلة على الأرض في سوريا قبل الانسحاب حتى لا يتم استخدامها لاحقا".





وأعلنت واشنطن أن القوات الأمريكية على الأرض ألقت القبض على 800 مسلح ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، من 40 دولة مختلفة، متعهدة بالبقاء ملتزمة بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في الشرق الأوسط.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا، الأحد الماضي، الحلفاء الأوروبيين لاستعادة أكثر من 800 من مقاتلي تنظيم داعش الذين تم أسرهم في سوريا وإحالتهم للمحاكمة.

وكان ترامب قد أعلن في ديسمبر/كانون الثاني 2018 قراره سحب نحو ألفي جندي أمريكي في خطوة فاجأت حلفاء من بينهم فرنسا وبريطانيا.





وتعد القوات الأمريكية أكبر المشاركين في التحالف لمحاربة داعش، وسيؤدي انسحابها بعد إعلان هزيمة التنظيم الإرهابي إلى إعادة خلط الأوراق بين مختلف اللاعبين الرئيسيين في النزاع السوري.