انت الان تتابع الاعتداء الجنسي على الأطفال يحرج مسؤولا بالفاتيكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدت إدانة الكاردينال الأسترالي جورج بيل بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى صدمة كبيرة للكنيسة الكاثوليكية في العالم، خاصة مع جهود البابا فرانسيس للسيطرة على الظاهرة.

على مدى عقود طويلة ارتبطت أسماء العديد من الشخصيات العامة صاحبة الصيت الذائع على مستوى العالم بقضايا مختلفة، إلا أن تبقى دومًا ما يتعلق منها بالاعتداءات الجنسية، وبشكل خاص على الأطفال، هي الأبرز والأكثر حضورًا في ذاكرة التاريخ. الكاردينال جوررج بيل، أحد أكبر مسؤولي الفاتيكان، وأعلى قيادات الكنيسة الكاثوليكية في أستراليا، احتضن التاريخ اسمه اليوم، ليكون من بين الأشخاص الذين اتهموا باعتداءات جنسية ضد الأطفال، لتدوي أصداء هذه القضية على مستوى العالم.

وفجّرت المحكمة الأسترالية اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها إدانة جورج بيل بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وذلك بعد إعادة التحقيقات لمدة زادت على شهرين في محكمة مقاطعة ملبورن. البابا فرنسيس يبيع سيارة لامبورجيني «هدية» للأعمال الخيرية (فيديو وصور) وأصدرت هيئة المحلفين

وفجّرت المحكمة الأسترالية اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها إدانة جورج بيل بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وذلك بعد إعادة التحقيقات لمدة زادت على شهرين في محكمة مقاطعة ملبورن. البابا فرنسيس يبيع سيارة لامبورجيني «هدية» للأعمال الخيرية (فيديو وصور) وأصدرت هيئة المحلفين الحُكم الإجماعي في 11 ديسمبر الماضي، غير أن حظر النشر في تلك القضية لم يرفع إلا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث استقرت هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصًا بالإجماع على أن بيل مذنب في 5 قضايا مختلفة، معظمها يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال في الماضي.

صحيفة الجارديان البريطانية، أكدت أن تاريخ ارتكاب تلك الوقائع يعود إلى الفترة التي تولى فيها بيل رئاسة أسقفية كاتدرائية في سانت باتريك عام 1996، أي منذ أكثر من 20 عامًا. ولم تكن محاكمة بيل وليدة الأشهر الماضية، حيث سبق وأن عقدت المحكمة للنظر في تهم الكاردينال الأسترالي الشهير، إلا أن حالة من التردد بين هيئة المحلفين، هي ما أدت إلى عدم إصدار قرار بشأن إدانة أو تبرأة بيل، ما استدعى إعادة محاكمته خلال ديسمبر من العام الماضي، غير أن القاضي أمر بحظر النشر في تلك القضية منذ ذلك التاريخ. وأصبح بيل مذنبًا بتهمة اعتداء جنسي على طفل تحت سن 16 عامًا، فضلاً عن أربع تهم بارتكاب عمل غير لائق مع طفل يقل عمره عن 16 عامًا، وذلك في الفترة من ديسمبر 1996 وأوائل 1997 في كاتدرائية القديس باتريك، بعد أشهر من تولي بيل مهام رئيس أساقفة ملبورن. الفاتيكان يغير موقفه من عقوبة الإعدام إلى الرفض ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه الأسبوع المقبل، لكن قد يتم احتجازه في جلسة استماع غدًا الأربعاء، بعد أن تم الإفراج عنه بكفالة منذ صدور الحكم وتعافيه من عملية جراحية في الركبة. وعلى الرغم من أن البابا فرانسيس لم يعقب حتى الآن على الأمر، إلا أنه سبق وأشاد بجورج بيل بسبب صدقه ورده على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولكن بعد يومين فقط من صدور الحكم غير المُعلن عنه في ديسمبر، أعلنت الفاتيكان أنه قد تمت إزالة بيل وكاردينال آخر من مجلس البابا الاستشاري.

ومن جانبه، قال رئيس المجلس الأسترالي للأساقفة الكاثوليك، مارك كوليريدج: "إدانة الكاردينال جورج بيل بتهم الاعتداء الجنسي على الأطفال، كانت بمثابة صدمة للعديد من الأشخاص في أستراليا وحول العالم، بما في ذلك مجلس الأساقفة الكاثوليك". وقالت صحيفة الجارديان، إن إدانة بيل والسجن المحتمل قد يتسببان في موجات صادمة للجماعة الكاثوليكية العالمية، كما أن الحكم يمثل ضربة للجهود التي يبذلها البابا فرانسيس من أجل السيطرة على الاعتداء الجنسي. يأتي ذلك بعد أيام فقط من قمة غير مسبوقة لمجموعة من كبار الأساقفة في حضور البابا في الفاتيكان، بهدف الإشارة إلى نقطة تحول في القضية التي ألحقت أضرارًا بالغة بالكنيسة وأعاقت جهود البابا فرانسيس. وعلى الرغم من إعلان محامي الكردينال المتهم عزمهم الطعن في حكم الإدانة، إلا أن ذلك قد لا يمحو أيضًا العديد من الصدمات التي تلقتها الكنيسة الكاثوليكية في العالم وأستراليا على وجه الخصوص.

كانت هذه تفاصيل خبر الاعتداء الجنسي على الأطفال يحرج مسؤولا بالفاتيكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.