أوروبا تأمل بموافقة برلمان بريطانيا على «بريكست»

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أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن أملهم في أن يوافق مجلس العموم البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" خلال التصويت الذي سيجرى اليوم. وقال وزير خارجية إسبانيا في كلمة للصحفيين قبيل بدء الاجتماع: إن "الاتفاق يعد الأفضل، كما أن الموافقة عليه ستكون شيئًا جيدًا، لكن الأمر متروك لهم بالتأكيد في النهاية"، وفقا لشبكة "يورو نيوز" الأوروبية. كانت محكمة العدل الأوروبية قضت اليوم بإمكانية عدول بريطانيا عن قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بشكل أحادي دون الحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الـ27 .
وخسرت ماي الخميس، تصويتا آخر في مجلس العموم على استراتيجية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وصوّت المشرعون في مجلس العموم، بأغلبية 303 أصوات مقابل 258 ضد اقتراح الحكومة الداعم لخطط ماي بالسعي إلى إجراء تغييرات في اللحظات الأخيرة في اتفاق بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.ومن المقرر أن تغادر
وخسرت ماي الخميس، تصويتا آخر في مجلس العموم على استراتيجية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وصوّت المشرعون في مجلس العموم، بأغلبية 303 أصوات مقابل 258 ضد اقتراح الحكومة الداعم لخطط ماي بالسعي إلى إجراء تغييرات في اللحظات الأخيرة في اتفاق بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي 29 مارس المقبل، عندما تنتهي المهلة الزمنية التي تبلغ عامين لمفاوضات الانسحاب المفروضة بموجب المادة 50.
ويشمل اتفاق "بريكست" حلا أخيرا لتفادي عودة الحدود بين مقاطعة أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، ويقضي ببقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وبقاء مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع.
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