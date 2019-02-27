انت الان تتابع أوروبا تأمل بموافقة برلمان بريطانيا على «بريكست» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن أملهم في أن يوافق مجلس العموم البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" خلال التصويت الذي سيجرى اليوم. وقال وزير خارجية إسبانيا في كلمة للصحفيين قبيل بدء الاجتماع: إن "الاتفاق يعد الأفضل، كما أن الموافقة عليه ستكون شيئًا جيدًا، لكن الأمر متروك لهم بالتأكيد في النهاية"، وفقا لشبكة "يورو نيوز" الأوروبية. كانت محكمة العدل الأوروبية قضت اليوم بإمكانية عدول بريطانيا عن قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بشكل أحادي دون الحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الـ27 .

وخسرت ماي الخميس، تصويتا آخر في مجلس العموم على استراتيجية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وصوّت المشرعون في مجلس العموم، بأغلبية 303 أصوات مقابل 258 ضد اقتراح الحكومة الداعم لخطط ماي بالسعي إلى إجراء تغييرات في اللحظات الأخيرة في اتفاق بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.ومن المقرر أن تغادر