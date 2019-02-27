شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يلتقي رئيس فيتنام قبل اجتماعه بنظيره الكوري الشمالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (هانوي)

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس فيتنام، نجوين بو ترونج، في العاصمة هانوي، اليوم (الأربعاء)، قبل اجتماعه مع نظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون- في ثاني قمة بينهما.

واجتمع ترمب وترونج، الذي يتولى أيضاً منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، في قصر الرئاسة الكبير. ومن المقرر أن يجتمع ترمب، مساء اليوم مع نظيره كيم، بعد ثمانية أشهر من قمتهما الأولى في سنغافورة، لمناقشة جهود تفكيك كوريا الشمالية لبرنامجها النووي.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أن كوريا الشمالية ستشهد ازدهاراً مثل الذي تشهده فيتنام، إذا ما تخلت عن برنامجها النووي.