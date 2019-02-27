شكرا لقرائتكم مصر.. قتلى وجرحى إثر حريق ضخم بمحطة قطارات رمسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اندلع حريق ضخم في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس بقلب العاصمة المصرية القاهرة، أسفر الحريق عن سقوط ضحايا ومصابين.

وقال شهود عيان "للعربية. نت" إن حريقا اندلع في قطار بعد اصطدامه برصيف المحطة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة.

من جانبه، قال مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية "للعربية. نت" إن الحريق شب بأحد القطارات بعد اصطدامه برصيف المحطة، ما أدى لاشتعال النيران فيه، ونوّه إلى أنه يتم الآن نقل المصابين لمستشفى السكة الحديدية القريبة من المنطقة.

كما انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لموقع الحادث من أجل السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي المباني والقطارات، وأغلقت السلطات الشوارع القريبة من المنطقة.

ووقعت حالات اختناق كثيرة بسبب سحابة الدخان الكثيفة التي نتجت عن الحريق.

ومن المقرر أن تصدر وزارة النقل بيانا تكشف فيه ملابسات الحادث، وأسباب وقوعه وعدد الضحايا والمصابين.