شكرا لقرائتكم ظريف يعيد الكرّة عبر انستغرام.. ويتحفظ على استقالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مجدداً وعبر انستغرام التي أعلن عبرها استقالته قبل يومين، علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على رفض الرئيس الإيراني لاستقالته.

وشكر ظريف عبر منشور على حسابه على إنستغرام، الشعب الإيراني والنخب في المجتمع الإيراني.

وأرفق ظريف كلامه بصورة لعلم بلاده، أوضح فيها أن استقالته كانت بهدف رفع شأن سياسة إيران الخارجية، وحفظ مكانة الوزارة في إطار القانون.

كما أعرب عن أمله في أن تمارس وزارة الخارجية الإيرانية صلاحياتها وفقا لإرشادات المرشد الأعلى علي خامنئي والدستور، وأن تحافظ على الأمن القومي للبلاد.

من جهة أخرى، شارك ظريف بعد رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني استقالته في حفل استقبال رسمي لرئيس أرمينيا، الأربعاء.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قدم استقالته مساء الاثنين، دون توضيح الأسباب وتزامناً مع زيارة رئيس النظام السوري إلى طهران للقاء المرشد خامنئي والرئيس حسن روحاني.

ونشر ظريف تدوينة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، قائلاً: "مع التهاني بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء، وعيد الأم في إيران، أشكر أبناء الشعب الإيراني العزيز والشجاع في إيران والمسؤولين خلال الـ67 شهراً الماضية، وأعتذر بصدق عن عدم قدرتي على مواصلة الخدمة وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة".