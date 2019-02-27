شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبوسعدة:مصر فى ظرف استثنائى..والسيسى متمسك بالقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حافظ أبو سعده عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ختام القمة العربية الأوروبية الأولى ، ورده على الاسئلة المتعلقة بحقوق الانسان وتنفيذ عقوبة الإعدام جاء فى ضوء القانون الدولى لحقوق الإنسان وليس خارجه ، خاصة وأن الرئيس وضح الظرف الذى تمر به مصر فى مواجهة الإرهاب.

وأضاف أبو سعده فى تصريح لـ" الخليج 365 " أن الرئيس السيسى يتمسك بالقانون الدولى لحقوق الإنسان ،خاصة وأن مصر فى ظرف استثنائى وتواجه إرهاب بشكل عنيف فضلا عن أن حديث الرئيس تضمن جزء خاص بالمسألة الثقافية وهى أن أسر الشهداء تطالب بالثأر والقصاص للحصول على حقها، مؤكدا أن هذا يتم عبر القانون وليس الانتقام.

وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية لازالت فى مرحلة وجود الدولة ونبحث عن الحقوق الاساسية للمواطن فى التنقل والحياة ، مشددا على أن هناك ضرورة فى أن نعالج آثار الإرهاب وتأثيراته الخطيرة باعتبارها أولوية أولى فى مصر خاصة وأنه بحسب التقارير فإن هناك 1600 شهيد شرطة وجيش ومواطنين وأكثر من 20 ألف مصاب وبالتالى يجب التصدى لخطر الإرهاب.

واستطرد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ، أن الرئيس السيسى لا يخترع مخاطر فى الدولة ، لأن الخطر موجود ونتعامل معه ونواجه ظرف معين ، على عكس أوروبا التى وصلت إلى البحث عن رفاهية حقوق الإنسان .

وأشار حافظ أبو سعدة، إلى أن هناك اتفاقية بين فرنسا والعراق وبلجيكا حول عناصر داعش المضبوطين فى سوريا والعراق وهم من أصول أوروبية وتحديدا فرنسا ، وتم الاتفاق على محاكمتهم فى مكان ارتكاب الجريمة وبالتالى سيعاقبوا بالإعدام.

واختتم عضو المجلس القومى لحقوق الانسان تصريحه بالقول ، أن مصر تعيش فى ظرف استثنائى يتمثل فى مواجهة قوى الإرهاب، وفى هذا الظرف يكون للدول أن تأخذ اجراءات صارمة باعتبارها الطريقة الوحيدة للحفاظ على الدولة.