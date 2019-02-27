أمريكا تدعو كلا من الهند وباكستان إلى ضبط النفس

مصراوي - واشنطن - (أ ش أ):
دعت الولايات المتحدة، كلا من الهند وباكستان إلى ضبط النفس بعد زيادة حدة التوتر بينهما خلال اليومين الماضيين نتيجة تبادل إطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - في تصريح نقلته قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء "نحض الهند وباكستان على ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد بأي ثمن"، مشيرا إلى أنه تباحث هاتفيا مع نظيريه الهندي والباكستاني بشأن التصعيد العسكري الأخير بين دولتيهما.
وكانت القوات الهندية والباكستانية قد...
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