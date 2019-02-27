350 عنصرا من "داعش" يسلمون أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية

مصراوي - دمشق - (أ ش أ):
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ،اليوم الأربعاء، أن نحو 350 عنصرا من تنظيم "داعش" الأرهابي سلموا أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية .
وأوضح المرصد - حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن " نحو 1400 شخص خرجوا أمس الثلاثاء من مزارع الباغوز شرق الفرات، بينهم ما لا يقل عن 350 من عناصر التنظيم ".
وأضاف أن أعدادا كبيرة من المدنيين والمقاتلين وعوائل عناصر التنظيم الإرهابي وقادته ما زالوا في آخر جيب من جيوب التنظيم ينتظرون الخروج ،وفي المقابل، امتنع عشرات القادة و"الأمراء" عن الخروج...
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