ما المستند الذي يشترط قانون حماية المستهلك الجديد توافره لبيع السيارة المستعملة؟

مصراوي - كتب - أيمن صبري:
ينص قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد في مادته رقم 35 على إلزام المورد "البائع" ببيان حالة السلعة وما بها من عيوب، كما يلتزم البائع بتقديم تقرير فني بحالة المركبة وما بها من عيوب صادر عن مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وكشف اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن حماية المستهلك يعمل في الوقت الحالي على إنهاء اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والمقرر البدء في تطبيقه رسميًا في ديسمبر القادم؛...
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