"فحص أمني مُكثف".. ماذا تعرف عن علامة الـ "SSSS" بتذكرة سفرك؟

مصراوي - كتب- طه عبيد:

كل من يستخدم المطارات يمر بمراحل تفتيش متعددة داخل صالات السفر، لكن ركاب قليلون داخل صالات السفر يصادف هذه العلامة "SSSS" على تذكرة سفره بعد تسليم حقائبه وحصوله على "البوردنج"، إذا رأيتها في تذكرة الصعود الخاصة بك للطائرة، اعلم أنك ستخضع لتفتيش دقيق للغاية، يسمى هذا بالفحص الأمني الانتقائي الثانوي "Secondary Security Secreening Selection".

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن العلامة المسلجة على التذكرة تعني أن الراكب الذي تم تحديده لكي يخضع لهذا الفحص من طرف شركة الطيران، اسمه في لائحة مخصصة للتدقيق الأمني...