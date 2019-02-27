وصول الرئيس عون إلى دير سيدة الجبل في فتقا للمشاركة في المؤتمر الذي يعقده المكتب الاقليمي لــ "كاريتاس"

وصل الرئيس ميشال عون إلى دير سيدة الجبل في فتقا للمشاركة في المؤتمر الذي يعقده المكتب الاقليمي لــ "كاريتاس" في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

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