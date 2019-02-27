قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في الباروك وضبط كميات مختلفة منها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار متابعة مكافحة ظاهرة ترويج المخدرات في مناطق الشوف، ونتيجة عمليات الرصد والمتابعة، أوقفت قوة مشتركة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائية، في بلدة الباروك الشوفية، المدعو: "م. م." وهو لبناني من مواليد عام 1973، بجرم ترويج مخدرات".

وأوضحت في بلاغ، "أنّها ضبطت بحوزته كمية من المخدرات مقسّمة على الشكل الآتي: أكثر من 1 كيلوغرام قائم من مادة حشيشة الكيف، 16 غرامًا قائمًا من مادة الكوكايين ضمن ظرفين ورقيين وعلبة بلاستيكية، 4,1 غ قائم من مادة باز الكوكايين و10,6 غ قائم من مادة السالفيا".

ولفتت المديرية إلى أنّه "تبيّن أنّ الموقوف مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم مخدرات، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".