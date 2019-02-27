عبدالله:لإعادة صياغة سياسة إسكانية بضمانة الدولة عنوانها الاستمرارية

رأى عضو كتلة "اللقاء الدمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بعد أن تغيبت جمعية المصارف عن اجتماع لجنة الصحة النيابية، المخصص لنقاش قروض الاسكان، اضحى من الملح إعادة صياغة سياسة إسكانية، بضمانة الدولة، عنوانها الاستمرارية، غير خاضعة لحسابات المصارف واولوياتها التي قد تتعارض مع حاجات المواطنين وامكاناتهم".

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