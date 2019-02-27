رأى الرئيس السابق ميشال سليمان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "خدمة الخير العام في بيئة تعددية" تتطلب قبل اقامة المؤتمرات والندوات، تحييد لبنان عن الصراعات وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى وحروبها".

كانت هذه تفاصيل خبر سليمان:خدمة الخير العام ببيئة تعددية تتطلب تحييد لبنان عن الصراعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.