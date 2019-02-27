جابر: بعد سنتين لن تكفي جباية الدولة حتى لخدمة الدين

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر أنه "إذا استمرينا كما نحن اليوم فإنه بعد سنتين لن تكفي جباية الدولة حتى لخدمة الدين"، لافتاً إلى أنه "عندما يصدر القانون فإنه لا يمكن للوزير أن يضعه على الرفوف بل عليه تطبيقه".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أننا وصلنا إلى مكان تغرق فيه الباخرة ويجب من خلال رفع الصوت أن يعرف الناس ماذا يحصل"، مشيراً إلى أن "هناك حكومة جديدة وعدت ولذلك علينا أن نرى أفعالا حقيقية وإصلاحا".

وأوضح أن "هناك إصرار على وجود الوزير المرتبط بكل ملف في جلسات اللجان"، معتبراً أن "ملف التوظيفات سيتم ملاحقته حتى النهاية".

ورأى جابر أن "الحكومة قادرة على إثبات نفسها"، لافتاً إلى أنه "إذا أراد وزير أن يحل أزمة النازحين فهل نوقفه، فأزمة النازحين أصبحت تجارة وهناك آلاف الأطفال الذين لم يروا سوريا ولا يعرفون سوى لبنان".

وشدد على أن "القرار البريطاني حول "حزب الله" مؤذي لكنهم في الأساس لا يتواصلون مع الحزب"، مؤكداً أن "كل خبر من هذا النوع يصدر يؤدي إلى نكسة لكنه لا يؤثر على القطاع المصرفي".