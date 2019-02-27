افادت غرفة التحكم المروري عن حادث تصادم بين سيارتين داخل انفاق المطار باتجاه بيروت والاضرار مادية، ولفتت الى حركة مرور كثيفة في المحلة والعمل جار على المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا.

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