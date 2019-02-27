نتانياهو: المحادثات مع بوتين ستكون عن منع التموضع الإيراني في سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "أنني أغادر البلاد لعقد لقاء في غاية الأهمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو"، مشيراً إلى أنه "غير صحيح أنه أول لقاء لي معه منذ إسقاط طائرة الإيليوشين من قبل القوات السورية فقد التقيت به في باريس حيث تحدثنا عن عقد لقاء آخر يجمعنا وهذا ما نقوم به، وقد أجرينا مكالمات هاتفية عدة مرات بما في ذلك قبل عدة أيام".

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لفت إلى أن "اللقاء سيتناول عدداً من القضايا، ولكن بالنسبة لنا فإن محور المحادثات سيدور حول موضوع منع التموضع الإيراني على الأراضي السورية، فنحن نتكلم عن تموضع دولة تعلن بصورة لا تقبل التأويل أنها تبتغي إبادتنا، وأنتم تعلمون أنه حينما أصرح بأننا نتخذ الإجراءات ضد هذا الأمر فهذا هو كلام صادق".

وأوضح "أنني سأخوض في التفاصيل مع بوتين على غرار ما نقوم به عادةً بغرض ضمان التنسيق ما بين الجيش الروسي وجيش الدفاع على النحو الذي يمنع الاحتكاك بيننا"، مشيراً إلى أنه "لغاية الآن إن ذلك قد حقق نجاحًا ومن الأهمية أن هذا سينجح مستقبلاً أيضًا، إنه الهدف الرئيسي وراء زيارتي لموسكو، وهناك مزيد من الأهداف"، مشدداً على "أنني مصمم على تحقيق كافة الأهداف وراء زيارتي لموسكو وسنعود بعد تحقيقها".