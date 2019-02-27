أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين"، أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وأوضح في بيان أنّه "يُخطّط لبحث المسائل الملحّة للتعاون الثنائي، في المقام الأول في المجالات التجارية والاقتصادي والإنسانية، وكذلك تبادل الآراء حول الوضع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية، والوضع في سوريا".
يُذكر أنّ هذه الزيارة الأولى لنتانياهو إلى موسكو، بعد أن أسقطت الطائرة الروسية، بصواريخ الدفاع الجوي السورية خلال قصف إسرائيلي واسع استهدف منطقة اللاذقية. وأدّى إسقاط الطائرة الروسية، إلى مقتل 15 جنديًّا روسيًّا، وحمّلت روسيا إسرائيل المسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين سيناقش مع نتانياهو الوضع بالشرق الأوسط والتسوية الفلسطينية- الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.