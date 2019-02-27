سلطات الهند وباكستان تعلقان الرحلات في عدد من المطارات

قررت السلطات الباكستانية وقف رحلات الطيران المحلية والدولية من مطارات لاهور ومولتان وفيصل أباد وسيالكوت وإسلام أباد بسبب التوتر المستمر مع الهند.

فيما أعلنت السلطات الهندية عن تعليق رحلات الطيران من وإلى بعض المطارات في إقليم كشمير.

وكانت مقاتلتان هنديتان قد أسقطتا بنيران باكستانية خلال عملية اعتراض فوق سماء كشمير الهندية، فيما ذكرت الشرطة الباكستانية أن ستة مدنيين قتلوا في قصف مدفعي هندي على الشطر الباكستاني من كشمير، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وتأزمت العلاقات بين البلدين الجارين إثر استهداف مجموعة مسلحة قافلة أمنية في "جامو وكشمير" الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير منتصف شباط الحالي.

وأعلنت جماعة "جيش محمد" المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم الذي تسبب في مقتل أكثر من أربعين عسكريا هنديا من القوات الاحتياطية المركزية.