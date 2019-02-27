مركزا التنسيق الروسي والسوري: على الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا

دعا مركز تنسيق عودة اللاجئين الروسي والسوري، في بيان مشترك، "الولايات المتحدة الأميركية لسحب ما تبقى من قواتها العسكرية المتواجدة بشكل غير قانوني على الأراضي السورية".

ولفت المركزان إلى أن ا"لولايات المتحدة في منطقة التنف تمنع خروج النازحين وتضللهم بشأن عدم إمكانية مغادرة مخيم الركبان".

وأوضحا أن "دخول القوافل إلى المنطقة المحتلة من قبل الولايات المتحدة سيتم بالتوافق مع الأمم المتحدة".

وأعلنا أنه "انطلاقا من المبادئ الإنسانية العليا، ستنظم الحكومة السورية بالاتفاق مع الجانب الروسي يوم 1 آذار 2019، قوافل إنسانية إضافية لإعادة النازحين في مخيم الركبان طوعا ودون عائق إلى أمكان إقامتهم الدائمة"، وأشارا إلى أن "دخول القوافل إلى المنطقة المحتلة من قبل الولايات المتحدة سيتم بالتوافق مع الأمم المتحدة".