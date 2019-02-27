اشارت "الاخبار" الى انه فيما يرأس رئيس مجلس النواب نبيه برّي غداً جلسة لهيئة مكتب المجلس تحضيراً لجلسات العقد الاستثنائي للبرلمان الذي يبدأ الشهر المقبل، علمت أن الحريري فاجأ بري أمس بحضوره إلى عين التينة من دون موعد مسبَق في فترة "التمشاية" المسائية.
واجتمع بري والحريري وحدهما مدة ربع ساعة، قبل أن يغادر الحريري. ووصفت مصادر "الأخبار" الجلسة بـ"الإيجابية جداً"، إلّا أن بري لم يشارك زواره أسباب الزيارة وتفاصيل ما دار فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر الاخبار: لقاء مسائي "ايجابي" ومن دون موعد مسبق بين بري والحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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