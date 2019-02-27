ظريف: لم يكن لدي سوى مخاوف على الرقي بالسياسة الخارجية

أكد وزير الخارجية الإيراني المستقيل محمد جواد ظريف، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "لم يكن لدى سوى مخاوف على الرقي بالسياسة الخارجية والدفاع عن المصالح القومية والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني في الساحة الدولية".
وأوضح ظريف "أنني آمل أن تحقق وزارة الخارجية مسؤولياتها بقوة في إطار الدستور وقوانين البلاد والسياسات العامة، من خلال تعاون وتكاتف الجميع، وحكمة وتوجيه وإشراف المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني".
وسيشارك ظريف في مراسم استقبال رئيس الوزراء الأرميني الذي وصل طهران.
وكان روحاني قد رفض استقالة ظريف معتبراً أن "طلب الإستقالة مخالف للمصالح الإيرانية".
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