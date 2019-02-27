محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إنه يجرى حاليا التعامل مع الحريق الذي نشب بمحطة قطارات رمسيس صباح اليوم الأربعاء.
وأوضح جاد، لمصراوي، الأربعاء، أنه جرى الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث .
وأكد رئيس هيئة الإسعاف أنه لم يتلق حصرا حتى الآن بعدد الوفيات والإصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسعاف: نتعامل مع حريق محطة مصر.. والدفع بـ20 سيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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