"مطران بورسعيد" يكشف برنامج الزيارة الأولى للبابا تواضرس إلى بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

رحب نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، اليوم الأربعاء، بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمحافظة بورسعيد، لوضع حجر أساس كنيسة وتشدين كنيسة أخرى، في زيارة تستمر لمدة يومين.

ووجه "تادرس" الشكر، في تصريحات صحفية، للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، كونه ومعه القيادات التنفيذية سيكونون على رأس مستقبلي قداسة البابا لبورسعيد الذين سيضموا الطوائف الإسلامية والمسيحية.

وأشار مطران بورسعيد إلى أن هذه هى الزيارة الأولى لقداسة البابا لبورسعيد منذ توليه رئاسة الكرسي المرقسي في بداية السنة السابعة لحبريته، حيث سبق لقداسته زيارة بورسعيد عام 84 قبل دخوله الدير فى مؤتمر من مؤتمرات الشباب، مؤكدا أن البابا شنودة الثالث زار أيضا بورسعيد عام 76 ومن قبله البابا كيرلس السادس والبابا كيرلس الخامس.

وسيتضمن برنامج بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للمحافظة، والذي سيستمر لمدة يومين، وضع حجر الأساس لكنيسة الأنبا انطونيوس والأنبا بولا بحى الضواحى، وإستقبال للوفود الرسمية، ثم العظة الأسبوعية والاجتماع العام بكنيسة مارمرقس ببورفؤاد وإقامة صلاة رعوية، وتستكمل الزيارة غدا الخميس بتدشين كنيسة أبو سيفين بمنطقة بلال بن رباح بحي الزهور ثم القداس الآلهي، ثم يصافح البابا تواضروس الشعب بالكاتدرائية.