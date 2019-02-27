محافظ الدقهلية لمايا مرسي: المرأة شريك أساسي في بناء الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

استقبل الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، يرافقها الدكتورة فرحة الشناوي، مقررة المجلس بالدقهلية، وعدد من عضوات مجلس النواب عن المحافظة وأعضاء المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية، أهمية دور المرأة في بناء الوطن في مختلف المجالات، مؤكدا أن مسؤولي المحافظة يعطون للمرأة اهتماما كبيرا.

وقال المحافظ: "نتعاون مع كل السيدات عضوات مجلس النواب عن المحافظة من أجل حل مشاكل المواطنين الذين يمثلونهم، ونساهم في تنفيذ المبادرات التي يطلقها المجلس القومي للمرأة وندعمها كما نطلق العديد من المبادرات لخدمة أبناء الدقهلية".