السيطرة على حريق نشب في 3 منازل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، على حريق نشب في 3 منازل وأحواش بدائرة مركز العسيرات، جنوبي المحافظة، دون خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي، إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بنشوب حريق بناحية الرزيقات دائرة المركز.

تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "عائشة ا ع"، 54 سنة، ربة منزل، وامتد لحوشين مجاورين

ملك كلاً من "أحمد ا"، و"فؤاد ا".

جرت السيطرة علي الحريق وإخماده دون إصابات، وأرجع المذكورين سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي، وأضافوا باحتراق كمية من البوص والعروق الخشبية، ونفوا الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، حُرر محضرًا وتولت النيابة العامة التحقيقات.