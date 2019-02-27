شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى لوزارة الاتصالات بشأن حل مشكلة الإنترنت والتليفونات بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، باقتراح برغبة بشأن مشاكل الاتصالات والإنترنت بمحافظة البحيرة، وتحديدًا فى قرى البسلقون وأغلب قرى كفر الدوار، مما يمثل صعوبة فى الحصول على الخدمة.

وأشار تمراز، لـ"الخليج 365"، أن هناك العديد من القرى والتوابع تعانى من ضعف الخدمة المقدمة للمواطنين فى مجال الاتصالات التليفونات الأرضية وخدمة الإنترنت المنزلى وضعف الخدمة وتدنى السرعة وقطع الاتصالات بشكل مستمر فى هذه المناطق، مما يعنى عزوف المواطنين عن تركيب هذه التليفونات، وبالتالى يتسبب هذا الأمر فى خسارة كبيرة للشركة.

وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن هناك طفرة فى التكنولوجيا وفى مجال الاتصالات ولكن تظل هذه القرى محرومة من الخدمة بسبب سوء الأوضاع، مطالبًا بضرورة عرض شامل ومفصل حول طبيعة المشكلة والأسباب الحقيقية لهذه الأزمة وآلية للتغلب عليها واستعادة الاتصالات وسرعة النت كما هو مبرم فى العقود بين المواطنين والشركة.