روحاني لظريف: اعتبر قبول طلبك الاستقالة مخالفا للمصالح الإيرانية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في رسالة رفض استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنه "اعتبر قبول طلبك الاستقالة مخالفا للمصالح الإيرانية وعليه أرفضها".

وأوضح روحاني، في رسالته، انه "لأنك كما وصفك قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي الأمين والشجاع والأبي والمتدين وفي طليعة المواجهة أمام الضغوط الأميركية الشاملة".

وكان ظريف قد أعلن استقالته من منصبه معتذرا عن مواصلة عمله، مؤكداً في حديث صحفي أنه "لم يعد هناك أدنى احترام لوجودي في منصب وزير الخارجية"، تعليقاً على زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران.