بوتين أمر بإنشاء وزارة الأركتيكا لتنمية منطقة القطب الشمالي الروسية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمرًا يقضي بإنشاء وزارة تنمية الشرق الأقصى والأركتيكا (منطقة القطب الشمالي)، في مكان وزارة تنمية الشرق الأقصى الروسي. وستعنى الوزارة الجديدة بتنمية منطقة القطب الشمالي الروسية، بالإضافة إلى تنمية أقاليم الشرق الروسي. وقد قامت الحكومة الروسية باتخاذ خطوات نحو تعزيز التنمية الاقتصادية لمنطقة القطب الشمالي وتأمين حمايتها.

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