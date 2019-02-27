الشرطة الهندية: إغلاق المطار الرئيسي في سرينغار بكشمير لمدة 3 ساعات

أعلنتالشرطة الهندية عن "إغلاق المطار الرئيسي في سرينغار بكشمير لمدة 3 ساعات". وفي وقت سابقأعلنت السلطات الهندية بأن "3 مقاتلات باكستانية على الأقل حلقت في أجواء الجانب الهندي من إقليم كشمير"، مشيرة الى ان "سلاح الجو الهندي إعترض المقاتلات الباكستانية في إقليم كشمير وأجبرها على المغادرة".​​​​​​​

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