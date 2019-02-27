توزيع حصص غذائية ومساعدات عينية في مناطق شبعا وكفرشوبا

وزعت جمعية تمدن بالتعاون مع صندوق الزكاة ضمن حملة الاستجابة الامارا تية حصص غذائية وحرامات الى ٣٢٠ عائلة لبنانية تقريبا في مناطق شبعا وكفرشوبا وحلتا وكفرحمام.

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