قوى الأمن: توقيف 115 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 1000 ومخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "توقيف 115 مطلوبًا بجرائم مختلفة، هي: مخدرات، سرقة، سلب وإطلاق نار".

وأفادت بـ"ضبط 1001 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ يوم أمس أيضًا".