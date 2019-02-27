وزير الخارجية الفنزويلي: أمريكا وحلفاؤها يقدمون أسلحة للمعارضة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش ):

اتهم وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، الولايات المتحدة وحلفاءها بشراء أسلحة للمعارضة الفنزويلية من أوروبا الشرقية بهدف إشعال فتيل الحرب في البلاد وإغراقها بحرب أهلية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن أرياسا قوله، خلال حديثه في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، إن بلدانا صديقة لفنزويلا قدمت معلومات بشأن تحركات وحشد للقوات الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، وشراء أسلحة في أوروبا الشرقية من أجل إرسالها إلى المعارضة الفنزويلية وتهيئة الظروف للتدخل في فنزويلا.

وقال الوزير الفنزويلي " إن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتنظيم وتمويل وإدارة هذا العدوان الوحشي ضد فنزويلا وأن هذا العدوان بدأ منذ سنوات عديدة، أي منذ اليوم الذي وصلت فيه الثورة البوليفارية إلى السلطة في 2 فبراير 1999، واستمر طيلة أيام وساعات ودقائق العشرين سنة الماضية".

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 يناير الماضي، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها.

ويمارس كبار المسئولين الأمريكيين - حسب القناة ، وعلى رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، ضغوطا يومية مباشرة ومكشوفة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، للتنحي وتسليم السلطة لجوايدو الذي يصفه رئيس البلاد بأنه "دمية في يد الولايات المتحدة".