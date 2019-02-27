تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي في جانبها من كشمير

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):

صرح مسؤولون هنود بأن طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي تحطمت اليوم الأربعاء في الجانب الهندي من كشمير، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" عن المسؤولين القول إن الطائرة تحطمت في منطقة بودجام بولاية جامو وكشمير قرب الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكروا أن الطائرة انقسمت إلى شطرين واشتعلت بها النيران على الفور، مضيفين أنه تم رصد جثة قرب موقع التحطم.

وأضاف المسؤولون أن هوية القتيل لم تتحدد، كما لم يتضح مصير الطيارين.