حزب تركي معارض: أردوغان أسس نظاما قمعيا في أنقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (أ ش أ):

أكد سيزاي تميلي، الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد للأكراد أن الرئيس رجب طيب أردوغان أسس نظاما قمعيا في تركيا .

وأشار تميلي - في تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء - إلى أن سلطة الرجل الواحد التي أسسها وسار بها أردوغان وصلت لدرجة جعلت كل كلمة يلقيها بمثابة قانون بحد ذاته، وأدت الى تأسيس نظام استبدادي سلطوي.

وشدد على أن "السلطة القضائية في تركيا، فقدت استقلاليتها ونزاهتها ومصداقيتها، ولهذه السلطة دور هام في الهجوم المتواصل ضد حزبه، وهي تعمل بأوامر السلطة العليا أو ما تعرف بـ السراي"، مضيفا أن "حكومة حزب العدالة والتنمية تقوم بشتى أنواع الظلم والقهر لكسر إرادة وقوة حزبنا ".

وقال تميلي إنه " في الوقت الراهن، يتم محاكمة كل من يعارض حكومة حزب العدالة والتنمية،حيث تم تسريح آلاف الأشخاص من وظائفهم من الذين لم يكن لهم أي علاقة بمحاولة الانقلاب، كل ذلك في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها أردوغان، كذلك تم حظر النقابات العمالية من حقها في الإضراب وتم إصدار التشريعات والمراسيم خارج إطار القانون بما يتلاءم مع مصالح العدالة التنمية، وهذا ما يحدث في مؤسسات الدولة، حيث أصبح ابتزاز الحقوق والقوانين أمرا شائعا".