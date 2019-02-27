ترامب في هانوي : كيم جونج أون يريد القيام بعمل رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي - (د ب ا):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل اجتماعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إن الزعيم الكوري يريد القيام بعمل" رائع".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب تأكيده لاعتقاده أن كوريا الشمالية يمكن أن تصبح قوة اقتصادية إذا اتخذ كيم الخطوات الصحيحة .

وضرب ترامب بفيتنام مثالا يمكن أن يحتذى به.

وكان ترامب قد وصل صباح اليوم إلى القصر الرئاسي في هانوي ، حيث من المقرر أن يعقد لقاء ثنائيا مع نظيره الفيتنامي الأمين العام للحزب الشيوعي نجوين فو ترونج.

ووصل الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى فيتنام ، حيث يلتقيان في وقت لاحق اليوم للمرة الثانية منذ يونيو الماضي. ويسعى الجانبان إلى إيجاد مسار لدفع محادثاتهما النووية المتوقفة.