وسائل إعلام بريطانية: حريق ضخم في مانشستر الكبرى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 فبراير 2019 08:46 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أفادت وسائل الإعلام البريطانية، مساء الثلاثاء، بأن حريقاً ضخماً نشب في سادلوورث مور بمنطقة مانشستر الكبرى في إنجلترا.

ولم تتوافر بعد تفاصيل أخرى، إلا أن “سكاي نيوز” ذكرت أن الحريق يغطي حوالي 1.5 كيلومتر مربع، وأن قوات الدفاع المدني تحاول السيطرة عليه. ويشارك في إطفاء الحريق نحو 35 رجل إطفاء.

ووصف شاهد عيان الحريق في تغريدة مصحوبة بصورة على “تويتر”، بأنه “حريق مهول لم ير مثله من قبل”.

المصدر: العربية.نت