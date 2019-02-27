ترامب يعد كوريا الشمالية بالازدهار إذا تخلت عن ترسانتها النووية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، في ثاني قمة تجمع بينهما، وهما يعوّلان على علاقة شخصية يأملان أن تكسر جمودا يكتنف مسألة إزالة الأسلحة النووية في كوريا الشمالية وإنهاء عداء قائم منذ أكثر من 70 عاما.

ورغم عدم حدوث تقدم يذكر نحو هدف إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية منذ اجتماعهما الأول في سنغافورة العام الماضي، قال ترامب إنه ملتزم تماما بدبلوماسيته الشخصية مع كيم.

وتوقع الرئيس الأميركي مستقبلا "رائعا" لكوريا الشمالية في حال وافق زعيمها كيم جونغ أون، الذي سيلتقيه مساء الأربعاء في هانوي، على التخلي عن الترسانة النووية لبلاده.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن "فيتنام تزدهر بطريقة لا مثيل لها إلا في أماكن قليلة في العالم. يمكن لكوريا الشمالية أن تفعل الأمر نفسه وبسرعة كبيرة إذا قررت نزع سلاحها النووي. الإمكانيات رائعة. فرصة عظمية، ربما لم يسبق لها مثيل في التاريخ، لصديقي كيم جونغ-أون. سنعرف قريبا جدا. أمر مثير جداً للاهتمام!".

وغالبا ما يستخدم ترامب في تغريداته كتابة بعض الكلمات بالحرف العريض للتشديد على معناها.

ويلتقي ترامب وكيم مساء الأربعاء في اجتماع ثنائي يليه عشاء يشاركهما فيه مستشاروهما، قبل أن يلتقي الزعيمان مجددا الخميس.

وترتدي هذه القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي أهمية بالغة ويأمل ترامب أن تثمر نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.

وكان ترامب وكيم عقدا قمة تاريخية في حزيران/يونيو الماضي في سنغافورة حيث وقعا على اتفاق مبهم لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وتطالب الولايات المتحدة كوريا الشمالية بأن تتخلى عن ترسانتها النووية بشكل كامل ويمكن التحقق ومنه ولا عودة عنه.

لكنّ بيونغ يانغ تربط نزع أسلحتها النووية بتحقيق سلسلة شروط من أبرزها رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها ووقف ما تصفه بالتهديدات الأميركية، أي الوجود العسكري في كوريا الجنوبية والمنطقة عموما.