انت الان تتابع تفاصيل خبر تحطم مقاتلة هندية في كشمير ومقتل طاقمها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 08:26 صباحاً - لقي طياران هنديان ومدني مصرعهم إثر تحطم مقاتلة سقطت في الشطر الهندي من إقليم كشمير، اليوم الأربعاء.

واخترقت ثلاث مقاتلات باكستانية على الأقل الأجواء في الشطر الهندي من إقليم كشمير، قبل أن تعترضها مقاتلات هندية وتجبرها على العودة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأفادت مصادر أمنية السلطات الهندية تغلق مطار سرينجار في كشمير لمدة 3 ساعات بعد حادث تحطم المقاتلة.

يتبع..