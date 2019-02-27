انت الان تتابع تفاصيل خبر مظاهرة في نيويورك ضد دور السعودية بالحرب اليمنية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 08:26 صباحاً - شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، أمس الثلاثاء، مظاهرة احتجاجية رافضة للغارات الجوية والحصار الذي يفرضه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على اليمن.

واحتشد المحتجون أمام القنصلية السعودية بمدينة نيويورك، معربين عن رفضهم للدور السعودي في الحرب اليمنية، وللدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة، بحسب وكالة "الأناضول".

وحمل المتظاهرون في أيديهم لافتات كتبوا عليها عبارات من قبيل "قصف المستشفيات جريمة حرب"، و"الحصار الأمريكي/السعودي سيقتل 20 مليون شخص"، و"أوقفوا جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية وأمريكا".

أحد المحتجين حمل في يديه دمية لتسليط الضوء على الأطفال الذين يلقون حتفهم باليمن من جراء الحرب.

وجدير بالذكر أن مجلس النواب الأمريكي اعتمد في 13 فبراير الجاري، مشروع قانون يدعو الولايات المتحدة لقطع الدعم العسكري للسعودية في الحرب المستمرة باليمن.

وينص مشروع القانون المذكور على أن تقوم إدارة الرئيس، دونالد ترامب، خلال 30 يوماً، بإنهاء الدعم المقدم للغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي، ولكل الوحدات الموجودة باليمن، ما دام أنها لا تحارب تنظيم "القاعدة" هناك.

ويشهد اليمن منذ مارس 2015، حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي مليشيات الحوثيين من جهة أخرى.

وخلفت الحرب أوضاعاً معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.