شكرا لقرائتكم خبر عن النخبة الحضرمية تضبط كمية كبيرة من الحشيش في طريقها للمكلا والان مع التفاصيل

ضبطت نقطة المثلث التابعة لمعسكر الأدواس التابع للنخبة الحضرمية كمية كبيرة من الحشيش المخدّر في طريقها من مدينة سيئون إلى مدينة المكلا.

وقال مصدر عسكري في نقطة المثلث: "إن أفراد نقطة المثلث التابعة لمعسكر الأدواس أوقفت سيارة أجرة من طراز (بيجوت) مشتبه فيها وعلى متنها مجموعة من الركاب متجهين من سيئون إلى المكلا".

وأضاف المصدر: "تم تفتيش السيارة والأشخاص الذين بداخلها تفتيشٍ دقيق، وتم العثور على كمية من الحشيش كانت مخبأة بطريقة ذكية، حيث إن المدعو (ھ. ع. س.) كان قد وضع كمية كبيرة من الحشيش على جسمه باستخدام لاصق، في محاولةٍ منه لإخفائها من أجل تهريبها للمكلا". وتابع المصدر العسكري أن "أفراد النقطة قاموا بإبلاغ القيادة والسيطرة (عمليات المحافظة)، واقتضت التوجيهات بتسليم المهرّب للجهات الأمنية ممثلة بمكافحة المخدرات التابعة لأمن وشرطة ساحل حضرموت".

وفي سياقٍ متصل، أشاد المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي بالحس الأمني واليقظة العالية لأفراد وقيادة نقطة المثلث ومعسكر الأدواس، كون هذا الحرص على الأمن والاستقرار ليس بغريب على رجالٍ وهبوا أرواحهم وأوقاتهم في سبيل الدفاع عن محافظتهم وحماية حدودها ومداخلها ومخارجها من المتربصين الذين لا يريدون الخير لحضرموت وأبنائها".