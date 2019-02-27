شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صحة حضرموت يستقبل البعثة الأجنبية لمستوصف ريدة الجوهيين والان مع التفاصيل

استقبل المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري، بمكتبه الثلاثاء، البعثة الطبية الأجنبية التي سوف تعمل في مستوصف ريدة الجوهيين الطبي، والمكونة من أخصائي جراحة عامة وأخصائية نساء وولادة وأخصائي تخدير.

ومن المقرر أن تعمل البعثة الطبية في مستوصف ريدة الجوهيين لتغطية زمام سكاني كبير وتقديم الخدمة وتغطية الاحتياجات.

يأتي ذلك ضمن توجيهات محافظ حضرموت خلال زيارته الأخيرة لمديرية غيل بن يمين، حيث وجه بتشغيل المستوصف في أسرع وقت، ومن المرتقب أن تباشر البعثة عملها بداية شهر مارس المقبل.

بدوره، رحب مدير عام الصحة بالمحافظة بالبعثة الطبية، وحثهم على خدمة المواطنين وتقديم الخدمة الطبية الإنسانية. حضر اللقاء مدير مكتب الصحة بمديرية غيل بن يمين الأستاذ يزيد الصدفي.