شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء بسيئون لمناقشة إعادة تفعيل تجربة الشرطة المجتمعية والان مع التفاصيل

عقد الوكيل المساعد لمحافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي بمكتبه لقاءً ضم منسق عقال أحياء مديرية سيئون الأسبق لدى الشرطة المجتمعية الشيخ طالب عبد الله باجري؛ لمناقشة تجربة الشرطة المجتمعية بسيئون، وإعادة تفعيلها في المجتمع المحلي، وخلق الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية من قِبل عقال الحارات في المديريات.

وفي مستهل اللقاء، استمع التميمي من باجري إلى شرح مفصل عن تجربة الشرطة المجتمعية التي تكونت في عهد العميد الشهيد علي سالم العامري، والأهمية التي تحتلها للإسهام في مساندة الجهات الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع المحلي، وعلاقتها بعقال الحارات واللجان المجتمعية في الحارات في خدمة السلم الاجتماعي للمواطنين من خلال التدخل السريع في حل أي مشكلة تخلخل السلم الاجتماعي، بالإضافة إلى الإسهام في تخفيف الأعباء من ازدحام القضايا المجتمعية على المحاكم ومراكز الأمن من خلال التدخل وحلها في مهدها في الحارة قبل أن تصل إلى المحكمة أو مركز الأمن.

كما تطرق باجري إلى المهام المناطة بالشرطة وعلاقتها بالشخصيات الاجتماعية التي تسهم في خلق روح الود والثقة والاحترام بين أفراد المجتمع والأمن، متمنيًا أن تتم إعادة تلك التجربة لخدمة المجتمع المحلي. وأشاد التميمي بهذه التجربة الرائدة التي جاء بها رجل عظيم بهدف تعزيز السلم الاجتماعي في المجتمع المحلي والمتمثلة في الشرطة المجتمعية التي لم تُكتب لها الاستمرارية نتجه للظروف، مبديًا ارتياحه لهذه التجربة السابقة في مديرية سيئون وإمكانية تعميها مستقبلًا لتشمل مختلف مديريات الوادي والصحراء بما يسهم في خدمة أمن المواطن وتعزيز النظام والقانون والشراكة الوطنية.

وفي ختام اللقاء، أكد التميمي السعي والبحث على تمويل لتفعيل إعادة تجربة الشرطة المجتمعية عن طريق عقال الحارات والشخصيات الاجتماعية المؤثرة للإسهام في خلق بيئة مجتمعيه يسودها الأمن والاستقرار.