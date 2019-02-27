شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: وزير خارجية إيران مجرد وجه للمافيا الدينية والان مع التفاصيل
علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، علي تقديم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استقالته، قائلا "هو مجرد وجه للمافيا الدينية".
وقال بومبيو على "تويتر": "علمنا باستقالة ظريف، دعونا ننتظر أن كان هذا صحيحا"."
وأضاف الوزير: "على أي حال، هو (ظريف)، والرئيس الإيراني حسن روحاني، مجرد وجوه مزيفة للمافيا الدينية الفاسدة. نحن نعلم أن جميع القرارات النهائية يتم اتخاذها من قبل المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي".
وتابع بومبيو أن "سياسية الولايات المتحدة الأمريكية لا تتغير، النظام يجب أن يتعامل كدولة طبيعية وأن يحترم شعبه".
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة "تتابع عن كثب" تقارير استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مهندس الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015، مضيفة "ليس لدينا مزيد من التعليقات في الوقت الراهن".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء الاثنين تقديم استقالته.
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