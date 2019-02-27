تعهدات دولية بتوفير 2.6 مليار دولار لدعم اليمن .. والمملكة والإمارات أعلى قائمة الداعمين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:12 صباحًا, 27 فبراير 2019 م المناطق - وكالات قالت الأمم المتحدة :” إنها تعهدت ومانحون دوليون من 16 دولة حول العالم اليوم بتقديم 2.6 مليار دولار لضمان استمرار وتوسيع نطاق عمليات المساعدة الإنسانية في اليمن”.

ويمثل إجمالي هذه التعهدات التي قدمها المانحون الدوليون خلال المؤتمر رفيع المستوى الذي عقد في جنيف اليوم لإعلان التبرعات لمواجهة الأزمة اليمنية الإنسانية، زيادة بنسبة 30% مقارنة بتبرعات العام الماضي البالغة 2.01 مليار دولار.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي عقب المؤتمر :” إن عددا من الدول رفعت بالفعل من قيمة تعهداتها المانحة، والنسبة الأكبر من هذه الزيادات جاءت من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة “.

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