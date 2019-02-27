الان تتابع مصرع خبير متفجرات حوثي بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

لقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم بينهم خبير متفجرات، وأُصيب آخرون في هجوم شنته المقاومة الشعبية على مواقع للميليشيا، في منطقة المختبي بمديرية ذي ناعم وسط محافظة البيضاء.

وتمكن الجيش اليمني من صد هجوم للميليشيا في جبهة الملاجم، وفق ما نقل موقع “سبتمبر نت”.