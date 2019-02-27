الوطن السورية: أردوغان ينقلب على "اتفاق إدلب" ويتبنى النصرة

أكدت مصادر محلية في إدلب لـ"الوطن" السورية أن النظام التركي بات يدعم بقوة الإجراءات التعسفية التي يطبقها ويمارسها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بحق الأهالي من اعتقال وترهيب وقتل، ما زاد من حدة الفلتان الأمني ورفع من عدد المفخخات والتفجيرات التي تضرب أرجاء المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن تركيا وراء عودة بعض منظمات الدعم الأوروبية تحت الستار "الإنساني" إلى إدلب، والتي سبق أن علقت مهامها احتجاجاً على سيطرة "هيئة تحرير الشام" الواجهة الحالية لـ"النصرة" على إدلب، وذلك على الرغم من إغلاق "النصرة" للجامعات الخاصة وقمع المناوئين لهيمنتها على "المجالس المحلية" وتمردها على معظم "نصائح" أنقرة التي هدفت إلى تسويق التنظيم وإسقاط صفة الإرهاب عنه، ومنها انفكاكه عن التنظيمات "الراديكالية" مثل تنظيم "حراس الدين" الفرع الجديد لتنظيم "القاعدة" في سوريا.

وبينت مصادر إعلامية مقربة من الميليشيات المسلحة لـ"الوطن" أن هناك انعطافة في تصريحات المسؤولين الأتراك حيال "النصرة" التي لم تعد كالسابق مطالبة بالانصياع لبنود "اتفاق إدلب" أو التوقف عن الاستفزازات والخروقات ضد المناطق الآمنة ونقاط الجيش السوري فيها.

ولفتت هذه المصادر إلى أن أنقرة وعدت باتخاذ مجموعة من التحركات والإجراءات التي تصب في خانة دعم موقف "النصرة" محلياً ودولياً ووقف رد الجيش السوري على خروقاتها واستعماله المقاتلات الحربية في قصف تجمعاتها وخطوط إمدادها.