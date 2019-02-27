خارجية الهند: الإجراءات الهندية في كشمير ضربة ضد الإرهابيين

أعلنت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج، أن تصرفات بلادها في كشمير ليست هجوما عسكريا، بل ضربة موجه ضد الإرهابيين وليس المدنيين.
وأوضحت خلال اجتماعها بوزيري خارجية روسيا والصين في مدينة وتشن الصينية أن: "الهجوم الإرهابي الأخير على قواتنا الأمنية في كشمير أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح. مثل هذه الهجمات تذكرنا بلا شك بأنه يجب على جميع الدول أن تكون موحدة في إظهار عدم التسامح مع الإرهاب، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحته".
ولفتت إلى ان "باكستان نفت معرفتها بوجود هذه المجموعات الإرهابية على أراضيها. فلذلك لضرباتنا الجوية حددنا مواقع المقاتلين لتجنب وقوع ضحايا في صفوف الأبرياء".
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